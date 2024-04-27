Врач из Видного рассказал, с какого возраста детям можно давать шашлык

Майские праздники — это отличный повод провести время на природе с семьей и друзьями. Традиционно одним из главных блюд на таких мероприятиях являются шашлыки. Врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы, заместитель председателя Союза молодых врачей региона Рамил Шахвеледов рассказал, с какого возраста и в каком количестве детям можно давать шашлык. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Во-первых, важно понимать, что мясо должно быть хорошо прожарено. Во-вторых, детям до трех лет не рекомендуется давать шашлыки вообще. Детям старше этого возраста можно начинать давать небольшие порции мяса — не более 100 граммов, но только если оно было правильно приготовлено и прошло достаточную термическую обработку», — рассказывает педиатр.

Что касается выбора мяса для шашлыков, то лучше всего использовать нежирные сорта мяса, такие как куриная грудка или индейка. Они легче усваиваются организмом ребенка и содержат меньше жира. Кроме того, можно использовать рыбу — она богата белком и содержит полезные жиры Омега-3.

«Когда дело доходит до маринада, лучше всего выбирать натуральные ингредиенты без добавления искусственных ароматизаторов и консервантов. Например, можно использовать лимонный сок, мед, горчицу или кефир. Эти продукты помогут сделать мясо мягче и сочнее, а также добавят ему приятный вкус», — поясняет специалист.

Помимо шашлыков, на природе можно предложить детям различные фрукты и овощи. Они содержат множество витаминов и минералов, необходимых для здоровья ребенка. Кроме того, они легко усваиваются организмом и не вызывают чувства тяжести в животе.

«Важно помнить, что дети нуждаются в регулярном питании даже на природе. Поэтому, кроме шашлыков и фруктов, стоит предусмотреть и другие блюда из их привычного меню», — говорит врач.

Рамил Шахвеледов отмечает, что майские праздники — это прекрасный способ провести время на свежем воздухе с детьми. Правильно подобранное меню поможет сохранить здоровье ребенка и подарит всем участникам праздника хорошее настроение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.