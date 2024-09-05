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Врач из Видного рассказал об опасности прокалывания пирсинга в домашних условиях

Опасные наборы для пирсинга стали популярны среди российских подростков. Школьники массово скупают на маркетплейсах дешевые наборы и самостоятельно делают себе проколы, после которых могут начаться серьезные проблемы со здоровьем. Заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Рамил Шахвеледов говорит, что самостоятельное выполнение процедуры влечет массу нежелательных последствий. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В наборы для пирсинга входят дешевые украшения и игла для прокалывания. В отзывах к покупкам сообщается, что игла приходит в обычном зип-пакете, а это подтверждает отсутствие стерильности, при этом сам инструмент оказывается плохо заточенным или погнутым.

«Низкокачественные материалы, из которых выполнены дешевые наборы для пирсинга, могут привести к аллергическим реакциям, например, сильным отекам, покраснениям, зуду. При худшем развитии сценария — анафилактическому шоку», — уточняет Рамил Шахвеледов.

Эксплуатировать такие инструменты медик категорически не рекомендует. Повторное использование тупых или плохо заточенных игл, которые застревают в коже, приводят к травматизации и рубцеванию.

Рамил Шахвеледов подчеркивает, что отсутствие стерильности подобных инструментов может вызвать заражение крови или инфицирование с последующим развитием абсцесса и сепсиса.

«Такие процедуры должен выполнять исключительно специалист, который прошел соответствующее обучение. Родителям стоит усилить контроль за детьми, несмотря на все модные тенденции», — поясняет педиатр.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.