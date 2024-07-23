Врач из Сергиева Посада примет участие в конкурсе «Подмосковный врач-2024»

Станислав Вахрушев, врач скорой помощи из Сергиева Посада, вошел в команду докторов областной станции скорой помощи на конкурсе «Подмосковный врач-2024», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках профессионального смотра врачи будут решать теоретические, практические и ситуационные задачи по специальностям «Скорая медицинская помощь» и «Анестезиология-реаниматология». Победители получат денежную премию в размере от 120 000 до 180 000 рублей. С понедельника экспертная комиссия начнет оценивать участников в симуляционном центре МОНИКИ.

Всего на станции скорой помощи в Сергиевом Посаде работают 23 бригады медиков, которые круглосуточно обслуживают вызовы на территории округа.

Приём заявок на участие в конкурсе «Подмосковный врач-2024» проводился с 1 июля по 15 июля 20024 года Заявки для участия в конкурсе проходили в очной или дистанционной форме.

Требования для участия в конкурсе: — работа врачом специалистом в одной из медицинских организаций МО; — работа не менее, чем на 1,0 ставку по одной специальности; — стаж работы не менее 5-ти лет (в том числе по указанной специальности не менее 3-х лет) в медицинских организациях МО.

Участников ждут теоретические, практические и ситуационные задачи, решение которых будет оценивать экспертная комиссия. По итогам премии будет определено 100 победителей, которые получат денежные выплаты и звание лучших в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.