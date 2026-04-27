Врач из Подмосковья рассказал, как защитить кожу в сезон цветения

В Подмосковье в период активного цветения у людей с чувствительной кожей могут появляться покраснения, зуд и высыпания. О способах защиты и правильном уходе рассказал врач-дерматовенеролог, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Весной вместе с теплом приходят и сезонные аллергические реакции. Помимо симптомов со стороны дыхательной системы, у многих страдает кожа: появляются сухость, покраснения, зуд и высыпания.

Для защиты специалисты рекомендуют использовать гипоаллергенные увлажняющие средства, которые создают барьер и препятствуют проникновению аллергенов. После возвращения с улицы важно умываться и менять одежду, при необходимости применять защитные кремы. Это помогает снизить риск кожных реакций даже в пик сезона цветения.

«Особое внимание стоит уделить выбору косметики и средств по уходу. Они должны быть без отдушек, красителей и агрессивных компонентов», — отметил врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Вадим Дмитриенко.

При стойких или тяжелых симптомах необходимо обратиться к врачу-аллергологу или дерматовенерологу. Специалист проведет диагностику и подберет терапию. Записаться на прием можно по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.