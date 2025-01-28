Врач из Подмосковья объяснила, не вредно ли беременной носить медицинский бандаж

Несмотря на то, что медицинские бандажи, созданные для удержания внутренних органов беременной женщины в нормальном положении, далеко не новинка на рынке медицинских изделий и они создаются с учетом анатомо-физиологических особенностей ее тела, у будущих мам все равно остается очень много вопросов: в первую очередь, стоит ли ими пользоваться, чтобы не навредить малышу, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Бандаж не только не опасен для малыша, но при правильном ношении дает беременной женщине ощущение комфорта, а значит, косвенно влияет и на благополучие ребенка, которому важно хорошее самочувствие и позитивное настроение матери. Они особенно пригодятся тем женщинам, у которых были диагностированы такие патологии как многоводие, угроза преждевременных родов, многоплодная беременность, заболевания позвоночника, а также, если беременность является не первой. Также они будут полезны, если была выявлена несостоятельность мышц тазового дна или передней брюшной стенки, имеется боль в спине. Подобрать бандаж должен врач или специально обученный специалист с учетом потребностей будущей мамы и задач, которые он должен выполнять. Приобретать бандаж желательно после примерки. По мнению врача, если беременная проводит в движении более 3 часов в день, а тем более, если весь период беременности занимается физическими упражнениями, бандаж ей тоже необходим», — считает заведующая по здравоохранению акушерского физиологического отделения МОНИИАГ, врач акушер-гинеколог Екатерина Магилевская.

Противопоказаний к ношению этого медицинского изделия не так много. К ним относятся различные новообразования на коже, которые могут травмироваться при его использовании, и некоторые особенности положения плода на поздних сроках. Врачи рекомендуют носить бандаж в среднем с 20-24 недели беременности, но этот срок может быть очень индивидуальным. Среднее время ношения медицинского изделия — не более 5 часов в сутки с перерывами на 30-40 минут каждые несколько часов.

Врач настаивает, что бандаж не должен доставлять дискомфорт. Если такое произошло, от его ношения надо временно отказаться и проконсультироваться с врачом. Возможно, потребуется замена модели или дополнительная помощь в обучении пользованию изделием. При правильном ношении медицинский бандаж помогает женщине дольше сохранять комфорт и меньше уставать.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.