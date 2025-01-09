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Врач из Подмосковья объяснила, как вернуть коже свежий вид после праздников

Новогодние праздники — время веселья, встреч с друзьями и семейных застолий. Однако бессонные ночи напрямую отражаются на состоянии кожи. Организм, лишенный отдыха, вырабатывает меньше коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость и молодость кожи. В результате кожа становится сухой, обезвоженной, появляются темные круги под глазами, отеки и тусклый цвет лица, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Вернуть коже лица свежий и отдохнувший вид после новогодних каникул помогут несколько простых, но действенных шагов:

умывание прохладной водой без использования агрессивных средств;

нанесение легкого увлажняющего крема;

применение холодного компресса на 10–15 минут (можно использовать замороженный отвар ромашки), чтобы снять отеки;

использование быстрых охлаждающих и подтягивающих масок для свежести лица;

полноценный сон;

ограничение употребления алкоголя и кофеина (они обезвоживают организм).

«Однако, если наблюдаются частые и выраженные отеки, важно проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить возможные сопутствующие заболевания», — сообщает заведующий консультативно-диагностическим отделением Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Татьяна Макаревич.

Оформить запись к врачу-дерматовенерологу можно по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.