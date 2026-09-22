Врач из Наро-Фоминска рассказал о профилактике молочницы

Акушер-гинеколог Наро-Фоминского перинатального центра Евгений Шитиков рассказал о симптомах, диагностике и профилактике кандидозного вагинита, известного как молочница, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Кандидозный вагинит, или молочница, — воспаление слизистой влагалища, вызванное чрезмерным ростом грибков рода Candida. Эти грибки обычно присутствуют в организме, но при нарушении баланса микрофлоры начинают активно размножаться.

Молочница не относится к венерическим заболеваниям. Ее развитию могут способствовать изменения гормонального фона, прием антибиотиков, ослабление иммунитета, хронический стресс, а также тесное синтетическое белье. Среди симптомов — белые творожистые выделения, зуд, жжение и дискомфорт во время полового акта.

«Молочница — это не просто временное неудобство, а состояние, требующее точной диагностики. Многие пациентки пытаются лечиться самостоятельно, что часто приводит к рецидивам и переходу заболевания в хроническую форму», — отметил акушер-гинеколог Наро-Фоминского перинатального центра Евгений Шитиков.

Специалист пояснил, что кандидоз необходимо отличать от бактериального вагиноза и инфекций, передающихся половым путем. Вид грибка и его чувствительность к препаратам позволяют определить только лабораторные исследования. При первых симптомах следует обратиться к гинекологу.

Для профилактики рецидивов врачи рекомендуют отказаться от спринцевания, пользоваться мягкими средствами для интимной гигиены, выбирать хлопковое белье и не использовать ежедневные прокладки. Также важно своевременно лечить эндокринные и гинекологические заболевания, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом и регулярно проходить осмотры у гинеколога.

Забота о здоровье, формирование здоровых привычек — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Разобраться, как сделать повседневный рацион полезнее и разнообразнее, поможет запущенный в рамках него портал «Думай, что ешь». Он позволяет поддерживать активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие как можно дольше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.