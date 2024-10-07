Врач из Мытищ предупредила об опасности состава «корма для квадроберов»

Врач-диетолог НИКИ детства Московской области Анна Басова рассказала о вреде «корма для квадроберов», который появился в продаже на маркетплейсах, сообщили в пресс-службе округа.

Корм стилизован под настоящую упаковку сухого корма для собак и кошек. В составе продукта сахар, пальмовое или кокосовое масла, какао-порошок, кукуруза, сахар, патока и другие продукты.

Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова предупредила об опасности такого состава. В нем не определено количество сахара и находятся сахарозаменители и быстрые углеводы, нет клетчатки.

«Как постоянная еда такой корм вреден всем. Если же ребенок полностью здоров то, как альтернатива сухому завтраку можно дать 100-150 грамм в день в первой половине дня. А если у подростка есть эндокринные патологии, избыточный вес и ожирение, то эта еда запрещена», — считает эксперт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.