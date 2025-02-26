Врач из Красногорска рассказала, как укрепить иммунитет

Минздрав России объявил неделю, с 24 февраля по 2 марта, Неделей поддержания и укрепления иммунитета. Заведующая детской поликлиникой № 1, и. о. заместителя главного врача по детству Красногорской больницы Елена Бутакова поделилась несколькими простыми советами, как помочь своему организму эффективнее противостоять сезонным инфекциям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Иммунитет защищает наш организм от вирусов и бактерий, обезвреживает и разрушает попавшие в организм чужеродные клетки. Но под действием различных факторов иммунная система может ослабнуть. Сигнализировать об этом могут частые простуды и бактериальные инфекции: ангины, циститы, гаймориты, длительное заживление ран, абсцессы и грибковые поражения ногтей и кожи», — пояснила Елена Бутакова.

Врач рекомендовала для поддержания иммунитета есть больше фруктов и овощей. Они богаты витаминами и минералами, которые укрепляют защитные силы организма. Также важно соблюдать питьевой режим, если нет медицинских противопоказаний, нужно выпивать в сутки не менее 1,5 литров чистой воды.

Начинать свой день стоит с зарядки — физическая активность способствует улучшению кровообращения и помогает организму справляться с инфекциями. Полезны также прогулки на свежем воздухе. Еще один важный пункт для поддержания защитных сил организма — отдых. Нужно спать не менее 7-8 часов в сутки, и находить время для того, чтобы расслабиться, в течение дня.

«Не забывайте своевременно приходить на профилактический осмотр к врачу и записываться на диспансеризацию, которая может вовремя выявить наличие скрытых заболеваний», — заключила эксперт.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.