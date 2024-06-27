Врач из Коломны стала призером Всероссийского конкурса медработников

В Коломне врач общей практики Непецинской поликлиники Марина Соболева заняла третье место во Всероссийском конкурсе врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)». Об этом сообщает администрация округа.

Все началось в 1993 году, когда Марина окончила Рязанский медицинский институт им. академика И. П. Павлова по специальности «Лечебное дело». В 2003 году она прошла профессиональную переподготовку по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)».

В Коломенской больнице Соболева работает с 2013 года. Она врач общей практики в подразделении Непецинской поликлиники, расположенном в п. Радужный. В своей конкурсной работе Марина описала свою работу в поликлинике за последние три года. Как врач общей практики, она не только оказывает медицинскую помощь пациентам в неотложном состоянии, но также занимается профилактикой заболеваний и укреплением здоровья жителей.

За свою отзывчивость, доброжелательность и профессионализм Марина Соболева пользуется уважением и признанием пациентов и коллег. За свой труд она неоднократно удостаивалась наград. Теперь к их списку добавилось новое почетное звание — «Лучший врач общей практики» за третье место на Всероссийском конкурсе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.