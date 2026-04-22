Врач из Клина объяснил отказ пожилых от гигиены

Заведующий паллиативным отделением Клинской больницы Олег Дубников рассказал, почему пожилые люди могут отказываться от водных процедур и как помочь в такой ситуации. Среди причин — медицинские, психологические и бытовые факторы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Гигиена остается важной частью жизни человека, однако с возрастом привычка регулярно мыться может ослабевать. Родственники нередко замечают, что пожилой человек начинает избегать душа или ванны. Причины могут быть как медицинскими, так и психологическими.

К ним относятся боль при движении, страх поскользнуться, стеснение признаться в трудностях, снижение интереса к жизни и притупление чувствительности к запахам. Влияют и бытовые условия: скользкий пол, высокие бортики ванны, отсутствие поручней. Отказ от помощи иногда становится способом сохранить самостоятельность и личное пространство. Негативный опыт в прошлом также может закрепить неприятие водных процедур.

«Когнитивные нарушения в виде забывчивости и нарушения чувства времени, непонимание просьб и обострение черт характера также могут влиять на нежелание принимать душ. Понимание и поддержка — ключ к решению деликатной проблемы гигиены в пожилом возрасте. Если вы столкнулись с такой проблемой, важно проконсультироваться с врачом и, возможно, адаптировать ванную комнату», — прокомментировал Олег Дубников.

По вопросам оказания помощи можно обратиться на круглосуточную горячую линию координационного центра паллиативной медицинской помощи по телефону +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.