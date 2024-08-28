Врач из Егорьевска получил земельный участок по соцпрограмме

Подмосковный врач из Егорьевска Егор Хвалев построит дом на земле по программе "Земля - врачам", сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Егор Хвалев 5 лет работает врачом-психиатром в Егорьевском филиале Московской областной ПБ №3 им.Т.Б. Дмитриевой. Сейчас он возглавляет психиатрическое отделение № 4.

«Рад безмерно, что и нашу специальность включили в программу. У меня жена, ребёнок, вместе строим планы: что из обязательного на участке, так это большой дом, бассейн и клубника», — делится Егор Хвалев.

Программа «Землям врача» действует в Московской области с 2021 года. Участок площадью 10-15 соток передается в безвозмездное пользование врачу-специалисту на 6 лет.

Всего в Егорьевске участки получили 75 медиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.



«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.

