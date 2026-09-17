Врач из Дубны объяснила реакции после прививки, не требующие лечения

Врач-эпидемиолог Дубненской больницы Елена Белякова рассказала, какие местные реакции после вакцинации считаются нормальными и в каких случаях следует обратиться за медицинской помощью, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

После вакцинации в месте укола могут появиться болезненность, покраснение или небольшое уплотнение. Иногда пациенту неприятно двигать рукой, если препарат ввели в область плеча.

Врач-эпидемиолог Дубненской больницы Елена Белякова пояснила, что после введения вакцины запускается иммунный ответ, а локальное воспаление в месте инъекции вызывает местную реакцию.

«Обычно она проходит самостоятельно в течение первых трех суток и не требует медикаментозного лечения. Ее выраженность зависит от вида вакцины и индивидуальных особенностей организма, поэтому возникает не у всех привитых. При этом отсутствие болезненности, покраснения или уплотнения не означает, что вакцинация была неэффективной», — отметила Елена Белякова.

Чтобы уменьшить неприятные ощущения, можно слегка погладить или растереть кожу рядом с местом инъекции. Если через два-три дня боль, покраснение или другие изменения усиливаются, необходимо обратиться к врачу.

Консультация также нужна при выраженной местной реакции, впервые появившейся через неделю или позднее после введения неживой вакцины, резкой болезненности кожи при прикосновении или длительной сильной боли при движении рукой. Медицинская помощь требуется при температуре выше 39 °C, которая плохо снижается жаропонижающими средствами, а также при фебрильных судорогах.

Специалист напомнила, что вакцинацию проводят при отсутствии противопоказаний и после осмотра врача, который оценивает состояние пациента.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.