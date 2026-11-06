Врач из Астрахани начал карьеру в Домодедовской больнице

Муса Минкаилов, выпускник Астраханского медицинского университета 2026 года, приступил к работе врачом по медицинской профилактике в Домодедовской больнице. Это его первое место работы по специальности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Муса Минкаилов начал работать в центре медицины здорового долголетия и профилактики Домодедовской больницы. Год назад он работал здесь медбратом, поэтому знаком с коллективом и подходом к работе.

«Профилактика позволяет выявить риски заболеваний заранее, когда их еще можно предотвратить или скорректировать без серьезного лечения», — отметил доктор.

Центр стал первым учреждением такого профиля в Московской области. Современное оборудование позволяет выявлять риски заболеваний на ранних этапах и комплексно подходить к сохранению здоровья.

Пациенты проходят анкетирование, измерение роста, веса, обхвата талии и бедер, проверку насыщения крови кислородом и артериального давления. Обследование также включает спирометрию для оценки работы легких, биоимпедансометрию для анализа состава тела, фотоплетизмографию для оценки состояния сосудов, тесты баланса, гибкости плечевого пояса, силы кисти и когнитивных функций.

По результатам исследований врач составляет для каждого пациента индивидуальную программу коррекции образа жизни. Его задача — помочь людям вовремя узнать о рисках и получить четкие рекомендации по сохранению здоровья, активности и качества жизни.

Молодой специалист получает меры государственной поддержки от министерства здравоохранения Московской области, которые помогают молодым врачам выбирать место работы и профессионально развиваться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.