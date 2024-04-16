Врач-инфекционист из Зарайска рассказала о факторах риска гепатита А

Гепатит А — это вирусное заболевание, поражающее печень и передающееся контактно-бытовым путем. Он может вызвать желтуху, утомляемость, тошноту, боль в животе и другие симптомы, которые могут длиться несколько недель. Врач-инфекционист Зарайской больницы Анна Саранова рассказала о факторах риска, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Факторы риска включают близкий контакт с больным, нарушение правил санитарии, путешествия в эндемичные районы, а также отсутствие безопасной воды. Гепатит А может быть опасным, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить себя и своих близких от этого заболевания», — рассказала Саранова.

Она добавила, что необходимо помнить о правилах гигиены, вакцинации и здоровом образе жизни, чтобы избежать риска заражения гепатитом А.

Записаться на прием можно через колл-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг «Здоровье» и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.