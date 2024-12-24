Врач-иммунолог рассказал, чем опасна норовирусная инфекция у детей

Девятерых малышей госпитализировали в Екатеринбурге после новогоднего праздника с симптомами острого отравления, у них выявили норовирус. Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, чем опасна эта болезнь для маленьких детей и как ее лечить, сообщает ОТР .

Детский праздник, который прошел 20 декабря, устроили родители детей из сообщества «Январяшки». В нем участвовали 24 ребенка в возрасте 10-11 месяцев и 27 взрослых. На мероприятие заказали доставку еды — картофель, тарталетки, сэндвичи. Через два дня девять детей попали в больницу с острым отравлением. Анализы показали, что у всех малышей норовирусная инфекция второго типа — это разновидность ротавируса, или кишечный грипп.

Как рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, симптомами норовирусной инфекции являются высокая температура, головная боль и боль в мышцах, насморк, тошнота и рвота, боль в желудке, а также кишечное воспаление (гастроэнтерит).

Сначала болезнь маскируется под обычное ОРВИ. Она передается воздушно-капельным путем и является высоко контагиозной, то есть поражает сразу большие коллективы.

По словам Жемчугова, специального лекарства от норовируса нет — заболевших лечат в зависимости от симптомов. При этом важно как можно больше пить, но из-за рвоты это бывает проблематично. Если нет диареи — ставят свечи, жаропонижающие или противовирусные. Если свечи ставить невозможно, то делают капельницы.

Медик отметил, что для маленьких детей вирус опасен высокой температурой и сильным обезвоживанием, с которым сложно справиться в домашних условиях. Поэтому заболевшего ребенка нужно класть в больницу, где ему поставят капельницу.

Роспотребнадзор ранее выяснил, что на празднике была мама с ребенком, которая накануне обращалась к врачам — у ее малыша была рвота, жидкий стул и высокая температура. Однако на праздник она все равно пошла. В ведомстве отметили, что, помимо вируса, детей до года нельзя кормить пищей из служб доставки.