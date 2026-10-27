Врач-иммунолог Болибок рассказал о симптомах варианта коронавируса PJ.2.1

Вариант коронавируса PJ.2.1 обычно вызывает легкую болезнь, но может быть опасен для пожилых. Об этом рассказал врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок, сообщает «Вечерняя Москва» .

PJ.2.1 выявили в Канаде в мае 2026 года. Затем он начал распространяться в США и Европе. По оценкам специалистов, вариант может вскоре попасть в Россию или уже незаметно циркулирует в стране. Болибок пояснил, что вирус прочнее связывается с рецептором АПФ2 — ангиотензинпревращающего фермента 2 — на поверхности клеток, поэтому для заражения нужна меньшая доза.

«У человека почти не повышается температура тела, и самочувствие он описывает как более-менее нормальное, но есть мышечная слабость и потеря жизненных сил, будто вытащили батарейку», — описал врач.

По словам Болибока, роста числа вирусных пневмоний, тромбозов и дыхательной недостаточности на фоне PJ.2.1 не фиксируют. О постковидных осложнениях судить рано: наблюдений пока нет. При этом, по данным западных ученых, на которые сослался врач, люди старше 60 лет могут переносить инфекцию тяжело.

Пожилым иммунолог рекомендовал следить за симптомами и по возможности вакцинироваться. Он назвал препарат «Конвасэл», доступный в крупных городах России, и заявил, что вакцина будет актуальна и для PJ.2.1.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.