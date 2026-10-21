Врач Химкинской больницы рассказала о профилактике йододефицита

Заведующая центром общественного здоровья и профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова напомнила о роли сбалансированного питания в профилактике йододефицита. День его профилактики отмечается 21 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые регулируют обмен веществ, влияют на работу сердца, нервной системы, физическую и умственную активность. Для их синтеза необходим йод. Его нехватка приводит к увеличению железы и образованию узлов. Особенно опасен йододефицит во время беременности: он может нарушить развитие головного мозга и нервной системы будущего ребенка.

Простой способ профилактики — заменить обычную соль йодированной. Йод также содержится в морской рыбе, морепродуктах, молочных продуктах и яйцах.

«Забота о щитовидной железе неотделима от общих принципов здорового питания. Нерациональное питание повышает риск развития ожирения, сахарного диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому важно не только добавлять в рацион полезные продукты, но и следить за его сбалансированностью в целом», — прокомментировала Ольга Чиркова.

Сейчас проходит Неделя профилактики. Диспансеризация помогает оценить состояние здоровья, выявить факторы риска хронических неинфекционных заболеваний и обнаружить некоторые болезни на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Постоянная утомляемость, необъяснимые изменения веса и другие изменения самочувствия — повод обратиться к врачу. Необходимость обследования щитовидной железы специалист определяет индивидуально.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.