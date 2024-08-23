Врач-гинеколог МОЦОМД рассказала, как справиться с отеками при беременности

Жалобы на то, что при беременности отекают ноги, едва ли не самые частые, которые приходится слышать врачам, наблюдающим будущую маму. Врач акушер-гинеколог стационарного отделения № 1-Родильный дом Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Анна Бесараба рассказывает, что отеки развиваются примерно у 50-80% беременных женщин и не всегда требуют специального лечения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Небольшое накапливание жидкости во время беременности является нормальным, особенно в 3-м триместре. Это связано с действием гормона — прогестерона и называется физиологическим отеком.

При появлении отеков следует соблюдать режима дня. Стараться не переутомляться в течение дня и хорошо отдыхать. Продолжительность сна во время беременности должна составлять не менее 8 часов.

Необходимо обеспечить в течение дня умеренную физическую активность. Неспешные прогулки на свежем воздухе или бассейн — отличный помощник в борьбе с появлением отечности.

Следует выбирать удобную обувь. Неудобная обувь усугубляет отечность при беременности, а мягкие туфли с невысоким каблуком помогают с ней бороться. Давать отдых ногам. Для улучшения оттока жидкости, улучшения кровообращения в ногах, их периодически нужно держать приподнятыми (массаж ног).

Избегать длительного нахождения в одной позе. Длительное стояние или сидение без движения приводит к появлению отеков. Необходимо двигаться или делать махи руками, ногами, легкую зарядку даже сидя в кресле.

Не увлекаться слишком соленой пищей. Соль задерживает воду, увеличивая в несколько раз риск возникновения отеков. В идеале, пищу лучше не досаливать.

Соблюдать питьевой режим. Ограничивать употребление жидкости при возникновении отеков ни в коем случае нельзя. Недостаток воды приведет к обратному эффекту. Организм начнет запасать жидкость, из-за чего отечность увеличится.

Во время беременности необходимо употреблять в среднем от 1,5 до 2,5 литров жидкости в день. Предпочтение стоит отдавать чистой питьевой воде, домашним морсам, компотам без сахара. Стоит избегать сладких, газированных напитков, магазинных соков.

При появлении отеков, а также с 36 недель беременности рекомендуется снять кольца с пальцев рук: зачастую бывает, что при нарастании отеков кольца снять будет уже невозможно, иногда возникают проблемы вплоть до нарушения кровообращения в пальце.

«Сами по себе отеки лечить не нужно, но требуется наблюдение и контроль, так как отеки могут быть начальной стадией преэклампсии. Что является более серьезным осложнением. При появлении отеков не нужно заниматься самолечением, пить мочегонные препараты, ограничивать прием жидкости. Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом», — поделилась доктор Бесараба.

Рекомендуется обращать внимание на такие симптомы как: повышение артериального давления более 130/90 мм рт ст, появление белка в общем анализе мочи (более 0,3 грамм в литре), массивные, быстро нарастающие отеки, в том числе прибавка в весе более 1 кг в неделю в третьем триместре, отеки лица, односторонняя отечность ноги или лодыжки, особенно сопровождающаяся покраснением, болезненностью и локальным повышением температуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.