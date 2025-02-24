Врач-гастроэнтеролог МОЦОМД рассказала, как выбрать свежие продукты к Масленице

Основным угощением и символом Масленицы являются блины. Выбор продуктов напрямую влияет на самочувствие, особенно если есть хронические заболевания ЖКТ. Врач-гастроэнтеролог, заведующая детской поликлиникой N2 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Алия Сагангалиева рекомендует внимательно отнестись к выбору продуктов для масленичных блюд. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Первым делом — мука. Следует отдавать предпочтение цельнозерновой, она богаче клетчаткой. Внимательно смотреть на срок годности и отсутствие посторонних запахов. Далее — яйца. Необходимо проверить дату сортировки, скорлупа должна быть чистой и без трещин. Выбирать яйца от проверенных производителей.

«По российским стандартам на каждом должен стоять штамп с определенной маркировкой, что позволяет установить категорию яиц и максимальный срок их хранения. Мытые яйца хранятся не более 12 дней», — отметила Алия Сагангалиева.

Молочные продукты, такие как молоко и сметана, должны быть свежими. При выборе молока следует изучить информацию на упаковке. Показатель жирности не влияет на полезность молочных продуктов. Однако, слишком жирные продукты хуже усваиваются организмом. Далее сливочное масло. Покупая масло, первое на что стоит обратить внимание — состав. В сливочном масле не должно быть растительных жиров.

«Начинки — отдельная тема. Творог должен быть сухим и рассыпчатым, мясо — свежим, без подозрительного запаха. Фрукты и ягоды — без признаков гниения», — заключила специалист.

Не стоит гнаться за дешевизной. Качественные ингредиенты — залог вкусных и безопасных блинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.