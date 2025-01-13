Врач Филатовской больницы рассказала, насколько опасен метапневмовирус
Заместитель главного врача по лечебной части Детской городской клинической больницы № 5 имени Н. Ф. Филатова в Санкт-Петербурге Наталья Ужакина рассказала, насколько опасен метапневмовирус, сообщает газета «Петербургский дневник».
«Метапневмовирус — один из видов респираторных вирусов. Есть риновирус, есть аденовирус и так далее. И в метапневмовирусе нет ничего особенного. Шум вокруг него создан искусственно», — сказала Ужакина.
По ее словам, паниковать из-за этого не стоит. Метапневмовирус выявляется менее чем у 1% детей, поступающих в Филатовскую больницу с катаральным синдромом, то есть с кашлем.
Метапневмовирус имеет такие же симптомы, как у любой ОРВИ, и какого-то особого лечения здесь не нужно — обычное симптоматическое, отметила врач.
Она добавила, что опасений по поводу возможных мутаций этого вируса у специалистов тоже нет.
Подробнее о том, что такое метапневмовирус, читайте в материале РИАМО.