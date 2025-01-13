Врач Филатовской больницы рассказала, насколько опасен метапневмовирус

«Метапневмовирус — один из видов респираторных вирусов. Есть риновирус, есть аденовирус и так далее. И в метапневмовирусе нет ничего особенного. Шум вокруг него создан искусственно», — сказала Ужакина.

По ее словам, паниковать из-за этого не стоит. Метапневмовирус выявляется менее чем у 1% детей, поступающих в Филатовскую больницу с катаральным синдромом, то есть с кашлем.

Метапневмовирус имеет такие же симптомы, как у любой ОРВИ, и какого-то особого лечения здесь не нужно — обычное симптоматическое, отметила врач.

Она добавила, что опасений по поводу возможных мутаций этого вируса у специалистов тоже нет.

Подробнее о том, что такое метапневмовирус, читайте в материале РИАМО.