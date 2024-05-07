Врач-эпидемиолог Подмосковья объяснил, как обезопасить себя от укуса клеща

Почти 1 000 человек в Подмосковье обратились за медпомощью после укусов клещей, 277 из них — дети, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

С каждым годом появляется все большее количество вирусов, которые переносят клещи и комары. Переносимые животными вирусы могут мутировать и изменяться в их организме. Таким образом, появляются новые заболевания, которые передаются человеку. Укус клеща может передать человеку 4 основные заболевания: энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), эрлихиоз и токсоплазмоз. Причем инфицирование происходит не только при укусе, но и при раздавливании клеща. Эндемичные районы по клещевому энцефалиту являются Талдомский и Дмитровский округа. Все остальные — по всей Московской области.

«Посетителям парков и лесопарков рекомендуется гулять по специально выделенным пешеходным зонам и обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами, а также надежно закрывать тело одеждой. В случае укуса клеща нужно немедленно обратиться к врачу», — рассказал врач-эпидемиолог Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Николай Лищук.

Гражданам, выезжающим в районы наибольшей активности клещей, а также проживающих на них, рекомендуется привиться вакциной против клещевого энцефалита. Следует запомнить, что прививки против клещевого энцефалита необходимо начинать за 2,5 месяца до выезда в неблагополучную территорию.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.