Врач-эндокринолог Алина Коробкина начала прием в поликлинике №12 Балашихи

Врач-эндокринолог Алина Коробкина приступила к работе в поликлинике №12 Балашихинской больницы. Молодой специалист ранее проходила обучение и практику в медучреждениях города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Алина Коробкина окончила Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина по специальности «лечебное дело» в 2022 году. Затем она поступила в ординатуру Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова и параллельно проходила практику в отделении эндокринологии филиала №3 Балашихинской больницы.

Врач отметила, что еще во время учебы решила связать свою профессиональную деятельность с Балашихинской больницей. По словам Алины Коробкиной, работа в поликлинике приносит ей удовлетворение и подтверждает правильность выбора профессии.

С 2023 по 2025 год эндокринологическая служба Балашихи пополнилась четырьмя молодыми специалистами, которые проходили практику на базе местных медучреждений. В городе продолжается системная работа по привлечению новых врачей: для них действуют жилищные программы, социальные выплаты, компенсации аренды жилья и внеочередное предоставление мест в детских садах для детей медработников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022—2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.