Врач Электростальской больницы стал обладателем I места в премии «ПроДокторов»
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Врач анестезиолог-реаниматолог Электростальской больницы Роман Гертнер стал обладателем I места в премии «ПроДокторов» в рейтинге анестезиологов-реаниматологов Московской области по версии пациентов в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Роман Викторович не останавливается на достигнутом, постоянно совершенствуя свои знания и навыки в профессии. Он активно участвует в медицинских конференциях, делится своим опытом и внедряет современные методы лечения.
Коллеги характеризуют его как высококвалифицированного специалиста, а пациенты отмечают не только его мастерство, но и человечность, внимательность и поддержку в самые трудные моменты.
Эта награда является заслуженным признанием его усилий и преданности профессии.
В 2021 году он был награжден медалью за спасение жизней в борьбе с COVID-19, которую вручали работникам здравоохранения Российской Федерации.
Кроме того, у врача есть свой рейтинг в Интернете. В 2023 году Роман Гертнер получил золотую медаль в номинации «Лучший врач региона в своей специальности» за количество положительных отзывов благодарных пациентов.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.
«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.