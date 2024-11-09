Врач Электростальской больницы стал обладателем I места в премии «ПроДокторов»

Врач анестезиолог-реаниматолог Электростальской больницы Роман Гертнер стал обладателем I места в премии «ПроДокторов» в рейтинге анестезиологов-реаниматологов Московской области по версии пациентов в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Роман Викторович не останавливается на достигнутом, постоянно совершенствуя свои знания и навыки в профессии. Он активно участвует в медицинских конференциях, делится своим опытом и внедряет современные методы лечения.

Коллеги характеризуют его как высококвалифицированного специалиста, а пациенты отмечают не только его мастерство, но и человечность, внимательность и поддержку в самые трудные моменты.

Эта награда является заслуженным признанием его усилий и преданности профессии.

В 2021 году он был награжден медалью за спасение жизней в борьбе с COVID-19, которую вручали работникам здравоохранения Российской Федерации.

Кроме того, у врача есть свой рейтинг в Интернете. В 2023 году Роман Гертнер получил золотую медаль в номинации «Лучший врач региона в своей специальности» за количество положительных отзывов благодарных пациентов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.