Врач Екшибарова рассказала о неочевидных угрозах полотенца для здоровья

Полотенца скрывают на первый взгляд неочевидную угрозу для здоровья кожи, за их чистотой надо тщательно следить, сообщила РИАМО врач-дерматовенеролог, косметолог клиники DEGA Наталья Екшибарова.

25 мая поклонниками творчества британского писателя Дугласа Адамса отмечается День полотенца. Весь день они носят с собой полотенце, не расставаясь с ним ни на минуту. В произведении «Автостопом по галактике» полотенце названо одним из самых важных предметов у туриста.

«Полотенце может стать рассадником микроорганизмов, включая бактерии и грибки», — предупредила Екшибарова.

Она добавила, что при использовании грязного полотенца бактерии могут передаваться на кожу, вызывая различные инфекции. Среди инфекций, например, акне, стрептодермия и другие заболевания.

«Если кто-то с герпесом протер лицо полотенцем, а после него этим полотенцем воспользовался здоровый человек, то у него есть риск подхватить заболевание», — отметила дерматовенеролог.