Врач Екшибарова: полотенца рекомендуется менять раз в 3 дня

Чтобы избежать проблем с кожей, связанных с полотенцами, необходимо регулярно их менять — не реже раза в неделю, а еще лучше — раз в 3 дня, сообщила РИАМО врач-дерматовенеролог, косметолог клиники DEGA Наталья Екшибарова.

«Также следует использовать индивидуальные полотенца, чтобы избежать перекрестных заражений», — сказала Екшибарова.

Она добавила, что вред может нанести полотенце, которое сделано из некачественных материалов. В первую очередь, может возникнуть аллергия.

«Если полотенце сделано из некачественных материалов и красителей, то оно также может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей. Симптомы могут включать кожную сыпь и зуд. Поэтому необходимо выбирать полотенца из натуральных и гипоаллергенных материалов», — рассказала врач.

Поклонники творчества британского писателя Дугласа Адамса каждое 25 мая празднуют День полотенца — они целые сутки носят его повсюду. Этот день начали отмечать практически сразу после смерти писателя, такое предложение возникло спонтанно на одном из форумов.

Адамс в своем романе «Автостопом по галактике» назвал полотенце незаменимой вещью в путешествиях и по земным дорогам, и по межгалактическим пространствам, описав его уникальные свойства.