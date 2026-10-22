Врач Домодедовской больницы объяснила связь гипертонии с риском инсульта

Врач-методист Домодедовской больницы Светлана Земскова в преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом напомнила о важности контроля давления. Гипертония часто протекает бессимптомно и остается одним из главных факторов риска инсульта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Кандидат медицинских наук Светлана Земскова объяснила, что гипертонию называют «тихим убийцей» из-за ее часто бессимптомного течения. При этом болезнь поражает сердце, мозг, почки и сосуды. Высокое давление повышает риск инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, ишемического и геморрагического инсульта.

«Артериальная гипертония — это хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля», — подчеркнула Светлана Земскова.

Нормализация давления на фоне приема лекарств не означает выздоровления: препараты контролируют болезнь, но не устраняют ее причину. Прекращение терапии без консультации врача почти всегда приводит к рецидиву гипертонии. Принимать лекарства необходимо строго по назначению врача.

Уровень давления зависит от генетики, образа жизни и внешних условий. Для профилактики врач рекомендовала отказаться от курения, ограничить соль до 5 граммов в день — примерно одной чайной ложки, следить за весом и соблюдать сбалансированное питание. Снижение массы тела на один килограмм уменьшает верхнее давление на 1–2 мм рт. ст. Физической активности следует уделять минимум 150 минут в неделю.

Гипертонию нельзя вылечить раз и навсегда, но ее контроль помогает снизить риск инсульта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.