Врач: диспансеризация чаще всего выявляет диабет и сердечные нарушения

Основные заболевания, которые врачи обнаруживают при обследовании пациентов, — сахарный диабет, гипертоническая болезнь и предвестники сердечно-сосудистых осложнений, сообщила РИАМО заведующая первым терапевтическим отделением, поликлиника, филиал Юбилейный г.о. Королев Виктория Малькова.

«Если у пациента есть очевидные факторы риска — малоподвижный образ жизни, признаки метаболического синдрома (например, ожирение или гипертония), — в первую очередь мы задумываемся о рисках развития сахарного диабета. Основные заболевания, которые чаще всего выявляются при обследовании, — это сахарный диабет, гипертоническая болезнь, а также признаки осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы», – сказала Малькова.

Она добавила, что сюда также включены предвестники ишемии миокарда и других заболеваний сердца.

«Мы обязательно уточняем, болел ли пациент COVID-19. После перенесенной инфекции проводится углубленная диспансеризация, где основное внимание уделяется рискам сердечно-сосудистых осложнений. В нее включены УЗИ сердца, УЗИ сосудов, в том числе брахиоцефальных артерий», – рассказала врач.

