Врач-диетолог Подмосковья призвала учить детей правильному питанию

Подсчет калорий, ведение дневника питания, контроль за съеденным необходимы и детям с избыточной массой тела или с ее недостатком, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сегодня у многих детей уже есть лишний вес. Среди главных причин: несоответствие калорий, поступающих в организм, их расходу, переедание и недостаточность физической активности. Важно учить детей считать калории, поскольку они должны с детства знать о здоровом питании и уметь ограничивать себя в еде», — сказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.

Для этого есть специальные и очень простые формулы или удобные мобильные приложения, где достаточно лишь ввести свои данные: рост, вес и возраст.

«Также важно вести пищевой дневник, куда записывать все, что ребенок съел в основные приемы пищи и во время перекусов. Часто на упаковках продуктов обозначен калораж, благодаря чему считать удобнее. Можно составить такой дневник заранее, прибегнув к помощи врача-диетолога или эндокринолога. Специалист составит дневник питания с учетом индивидуальной ситуации по здоровью и на основании анализов», — добавила врач.

После подсчета калорий, которые нужны для достижения цели — снижения или набора веса, необходимо сравнить это значение с фактическим питанием, указанным в пищевом дневнике. Разница и покажет, передает ребенок или не доедает. Кроме того, важно, чтобы питание было сбалансированным по жирам, белкам и углеводам в суточном рационе. На портале «Детство» родители могут ознакомиться с курсом лекций на тему лишнего веса у детей.

В пресс-службе Минздрава Подмосковья напомнили, что сейчас проходит неделя подсчета калорий.



Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.