Врач-диетолог Подмосковья призвала родителей не давать детям фруктовые соки

В теплое время дети дольше играют на улице и многие утоляют жажду пакетированным соком. Употребление фруктового сока и изготовленных из него напитков может привести к ожирению, поэтому не стоит включать этот продукт в рацион ребенка и покупать домой пакетированные соки, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Во фруктовых соках мало витаминов, нет клетчатки и достаточно много калорий. Фруктоза и сахароза из напитка моментально всасываются, повышая инсулин и аппетит. Получая калории в жидком виде, организм не испытывает насыщения, поэтому требует еще какие-нибудь продукты. Употребление большого количества фруктозы связано с развитием ожирения и диабета. Особенно вреден детям сок натощак из-за резкого подъема сахара», — отметила врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.

По словам специалиста, многие родители до сих пор считают сок полезным, так как он «сделан из фруктов». Но когда из фрукта делают сок, теряется много клетчатки и увеличивается количество сахара и фруктозы. А это очень вредно. Наиболее вредны напитки, изготовленные из фруктов с высоким гликемическим индексом: ананасовый нектар, персиковый или напиток из смеси тропических фруктов.

«Из напитков лучше всего предлагать детям воду, зеленый или травяной чай, отвар шиповника. А пить магазинный сок — это традиция, от которой давно пора отказаться. Когда мы даем ребенку фруктовый сок, он получает очень сладкую водичку, где есть витамин С, но вовсе не получает тех полезностей, которые есть именно в мякоти фруктов. Единственный случай, когда допустимо дать сок — острые инфекции с высокой температурой, при которых ребенок совсем отказывается пить воду, а организму нужно восполнить потерю жидкости. Также можно дать сок детям с сахарным диабетом 1 типа при гипогликемии», — добавила врач.

Даже свежевыжатый натуральный сок не стоит давать ребенку. Особенно фреш противопоказан при сахарном диабете, нарушениях углеводного обмена, гастроэнтерологических заболеваниях.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.