Врач-диетолог НИКИ детства рассказала об обучении детей кушать полезную еду

Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день здорового питания — дата, напоминающая, что правильное питание лежит в основе физического и умственного развития ребенка. В эпоху фастфуда, сладких напитков и переработанных продуктов особенно важно возвращать внимание к простым, натуральным и разнообразным продуктам — в первую очередь к овощам и фруктам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Здоровое питание — это не диета и не ограничения, а образ жизни, который закладывается в детстве. Именно в дошкольном и младшем школьном возрасте формируются пищевые предпочтения, которые часто сохраняются на всю жизнь», — отмечает главный детский внештатный специалист по профилактической медицине МО, врач-диетолог НИКИ детства Татьяна Максимычева.

Основа детского рациона — разнообразие, сбалансированность и регулярность. Это не только витамины и минералы, но и клетчатка, антиоксиданты и фитонутриенты, которые укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение и защищают от хронических заболеваний в будущем.

При этом важно не просто «заставить съесть», а научить ребенка воспринимать полезную еду как нечто вкусное и привлекательное. Яркие салаты, фруктовые нарезки в виде смайликов, смузи из сезонных плодов — все это делает питание интересным. Вовлекайте детей в приготовление: когда ребенок сам «собирает» овощной шашлычок или выкладывает фруктовую радугу, он с большей охотой пробует новое. Особое внимание в октябре стоит уделить сезонным продуктам: яблокам, грушам, тыкве, моркови, свекле, капусте. Они не только доступны, но и максимально насыщены полезными веществами.

«Здоровое питание начинается не с запретов, а с доверия к телу, уважения к еде и радости от совместных приемов пищи», — подчеркивает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.