Врач: детское ожирение появляется от домашних полуфабрикатов, а не фаст-фуда

Главный специалист по гигиене детей и подростков Минздрава Свердловской области Елена Ануфриева заявила, что рост числа детей с избыточным весом связан не столько с фаст-фудом, сколько с потреблением дешевых полуфабрикатов, которые готовят их родители, сообщает «ОТВ-Екатеринбург».

По ее словам, каждый десятый ребенок в России страдает ожирением, а каждый третий имеет избыточный вес. Наибольший прирост пациентов с этой проблемой наблюдается среди детей 6-9 лет и подростков.

Ануфриева отметила, что более 90% случаев детского ожирения связаны с избыточным потреблением высококалорийных продуктов и недостаточной физической активностью. Причем речь идет не только о фаст-фуде в кафе, но и о дешевых полуфабрикатах, которые готовят дома современные родители.

Врач пояснила, что такие полуфабрикаты содержат много добавленных соли, сахара и трансжиров, что приводит к избыточному весу. При этом нередко количество потребляемой пищи превышает необходимое, а энергозатраты недостаточны.

Эксперт свердловского минздрава порекомендовала детям заниматься физической активностью минимум 60 минут в день, а также дополнительно посещать спортивные секции.