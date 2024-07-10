Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказала о правильном уходе за проблемной кожей

Врач-дерматовенеролог Орехово-Зуевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Екатерина Бардина заявила, что проблемы с кожей, в частности угревая сыпь, могут беспокоить не только подростков, но и людей любого возраста. На это влияет множество факторов, одним из которых является неправильный уход за кожей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Домашний уход за кожей, склонной к высыпаниям, должен быть комплексным и регулярным. Космецевтические средства должны быть направлены на нормализацию работы сальных желез, эффективное очищение и увлажнение», — рассказала Бардина.

Она отметила, что начинать уход необходимо с очищения. Следует выбирать средства, которые деликатно очищают поры, не пересушивая кожу. По вечерам важно очищать лицо в два этапа: сначала мицеллярной водой или гидрофильным маслом для снятия макияжа, а затем пенкой, гелем или эмульсией. 1-2 раза в неделю полезно использование средств для глубокого очищения с помощью энзимных пудр, пилингов или глиняных масок.

Тонизирование — второй этап ухода. Тоники, лосьоны и термальные воды восстанавливают pH кожи, успокаивают, увлажняют и делают ее более свежей.

Далее следует интенсивный уход с использованием средств для решения конкретных проблем, обычно это сыворотки на основе кислот.

Завершающий этап ухода за проблемной кожей — увлажнение. Средства должны быть легкими и некомедогенными, которые увлажнят и успокоят жирную кожу.

Записаться на консультацию к врачу-дерматовенерологу, который подберет индивидуальное лечение по уходу за проблемной кожей с учетом показаний и противопоказаний, можно через портал «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.