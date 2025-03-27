Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказал про значение ухода за кожей вокруг глаз

Кожа вокруг глаз требует особого внимания и заботы, поскольку она тоньше и более чувствительная, чем кожа на остальных участках лица. Это делает ее уязвимой перед появлением первых признаков старения, таких как мелкие морщины и темные круги. Однако правильный уход способен значительно улучшить ситуацию и продлить молодость кожи, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Для улучшения состояния кожи вокруг глаз важен комплексный подход: бережное очищение мицеллярной водой или лосьоном, увлажнение средствами с гиалуроновой кислотой, скваланом, глицерином и термальной водой. Важно защищать кожу от ультрафиолетового излучения, используя крем с SPF и солнцезащитные очки. Для поддержания тонуса кожи век полезно использовать средства с антиоксидантами, пептидами, коллагеном, ретинолом и экстрактом рамнозы. Также не стоит забывать о значении правильного питания, полноценного сна и отказа от курения и алкоголя.

«Важно использовать специализированные средства, предназначенные именно для этой зоны лица, избегать агрессивных воздействий и регулярно проводить профилактические процедуры», — предупреждает заведующий стационарным отделением Егорьевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Анна Булавина.

Записаться на консультацию к врачу-дерматовенерологу, который поможет подобрать индивидуальную программу ухода и необходимые процедуры при появлении первых признаков старения или выраженных несовершенств, можно по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.