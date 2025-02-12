Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказал о педикулезе у детей и подростков зимой

Головной педикулез представляет собой неприятное паразитарное заболевание кожи, вызываемое вшами, которые обитают на волосистой части головы и питаются кровью человека. Педикулез может привести к зуду кожи головы, расчесам, а также стать причиной вторичных инфекций. Заболевание быстро распространяется через близкий контакт между людьми, особенно в зимние месяцы среди детей и подростков в школах, детских садах, спортивных секциях и лагерях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Важно помнить, что педикулез не является признаком плохой гигиены, он может возникнуть у любого человека независимо от социального статуса», — сказала врач-дерматовенеролог Мытищинского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Екатерина Нетесова.

Своевременная диагностика и правильное лечение играют ключевую роль в борьбе с данным заболеванием. Родителям следует регулярно осматривать волосы своих детей на наличие вшей и гнид (яиц вшей), особенно после их пребывания в общественных местах. При обнаружении паразитов необходимо незамедлительно обратиться к врачу для назначения соответствующего лечения, которое может включать в себя специальные шампуни, лосьоны и спреи, а также механические методы удаления. Для предотвращения педикулеза необходимо придерживаться правил личной гигиены, пользоваться индивидуальными средствами ухода за волосами и стараться избегать контактов с инфицированными людьми. Помимо этого, важно обучать детей соблюдению дистанции и объяснять им, почему нельзя обмениваться личными вещами.

Записаться на консультацию к врачу-дерматовенерологу по вопросам профилактики и лечения педикулеза можно через региональный портал «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.