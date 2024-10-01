Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказал, как избежать растяжек на коже

Растяжки, или атрофические полосы (стрии) представляют собой рубцовые изменения кожи, возникающие в местах ее наибольшего растяжения. Чаще всего растяжки появляются в период полового созревания, беременности, интенсивных тренировок или резкого изменения веса. Врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Королевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Гражданкова рассказала, как избежать растяжек на коже. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

По ее словам, для профилактики появления растяжек рекомендуется поддерживать оптимальный вес тела и следить за здоровьем эндокринной системы, особенно в периоды полового созревания и беременности. Дополнительно, для улучшения упругости кожи следует принимать контрастный душ и делать массаж с использованием жестких мочалок, после которого необходимо нанести увлажняющие средства.

«Своевременное обращение к врачу и правильный подход помогут сделать растяжки менее заметными и вернуть коже привлекательный внешний вид», — заключила доктор.

Записаться на консультацию к специалисту можно по телефону 122 или на сайте регионального портала «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.