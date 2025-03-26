Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказал, чем опасно выдавливание прыщей

Выдавливание прыщей — распространенная, но опасная привычка, которая может привести к серьезным проблемам с кожей. Многие считают, что таким образом можно быстро избавиться от несовершенств, однако это заблуждение. На самом деле, данное механическое воздействие нарушает целостность кожного покрова, открывая путь для бактерий и инфекций, что может усугубить воспаление и привести к образованию рубцов и пигментных пятен. Кроме того, при сильном давлении повреждается структура сальной железы, что замедляет заживление и делает прыщ еще более заметным. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Важно понимать, что выдавливание прыщей — это не решение проблемы, а ее усугубление. Замедляя естественный процесс заживления, вы имеете риск получить неприятные последствия, требующие консультации специалиста», — предупреждает врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анаит Тамразова.

При наличии проблем с высыпаниями на лице, следует обратиться к врачу-дерматовенерологу, который поможет подобрать оптимальный уход и лечение. Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.