Врач-дерматолог призвала избегать соляриев, чтобы защититься от меланомы

Меланома — опасное, но во многих случаях предотвратимое заболевание. Здоровые привычки, разумное отношение к загару и онконастороженность помогут сохранить кожу здоровой на долгие годы, сообщила РИАМО врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова.

«Профилактика меланомы начинается с защиты от ультрафиолета. Солнцезащитные средства с SPF 30-50 должны стать неотъемлемой частью ежедневного ухода, особенно для людей со светлой кожей. Важно наносить крем не только на лицо, но и на все открытые участки тела, обновляя защиту каждые 2 часа и после купания», — объяснила Машкова.

Она подчеркнула, что еще одним важным шагом является отказ от соляриев. Искусственный загар так же опасен, как и естественный, а в некоторых случаях даже вреднее из-за интенсивного воздействия UV-лучей. Людям с большим количеством родинок или светлой кожей рекомендуется избегать прямого солнца, носить одежду с UPF-защитой и широкополые шляпы.

«Регулярный самоосмотр кожи — простое, но эффективное правило профилактики. Раз в месяц нужно внимательно изучать все родинки, обращая внимание на их размер, цвет и форму», — отметила онколог.

Любые изменения являются поводом для визита к врачу. Людям из группы риска рекомендуется проходить дерматоскопию не реже одного раза в год, добавила Машкова.