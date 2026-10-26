Врач Демьяновская: влажная кожа шеи у ребенка указывает на перегрев

Температура и состояние кожи на задней поверхности шеи помогают понять, комфортно ли ребенку в зимней одежде. Об этом рассказала врач Екатерина Демьяновская, сообщает RT .

«Покраснение и влажность кожи указывают на перегрев, бледность и снижение температуры — на недостаточное утепление», — пояснила эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

При выборе одежды важны общая теплоизоляция и способность отводить влагу, а не количество вещей. При температуре от -5 до -10 °C и умеренной активности обычно достаточно трех слоев. Избыток одежды может сковывать движения и нарушать микроциркуляцию кожи.

Первый слой должен отводить влагу: подойдут полиэстер, полипропилен или шерсть мериноса. Хлопок удерживает пот и может привести к переохлаждению. Второй слой — флис, шерсть или тонкий синтепон — сохраняет тепло, третий защищает от ветра и осадков. Паропроницаемость мембранной одежды должна соответствовать активности ребенка.

При -15 °C и ниже, ветре или высокой влажности врач посоветовала добавить утепляющий слой либо выбрать пуховую куртку. Детям младше трех лет, которые почти не двигаются в коляске, по ситуации также нужен дополнительный слой. Важно подобрать подходящую обувь и закрыть открытые участки тела.

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