Врач Демьяновская: ожирение может стать причиной гипертонии у молодых людей

Гипертония может наблюдаться в нескольких случаях у молодых людей, например, при ожирении. Большой вес перегружает сердечно-сосудистую систему, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Артериальная гипертензия наблюдается при феохромоцитоме, заболеваниях щитовидной железы, коарктации аорты. Ожирение и инсулинорезистентность также могут стать причиной гипертонии у молодых людей. Избыточная масса тела приводит к повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему, а нарушение чувствительности тканей к инсулину вызывает гормональные и обменные изменения, которые способствуют сужению сосудов и задержке жидкости», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что важную роль играет и образ жизни. Риски гипертонии выше, если человек привык питаться нерационально.

«Например, фастфуд и полуфабрикаты содержат большое количество соли — она запускает все те же механизмы: задержку жидкости, увеличение объема крови и повышение давления внутри сосудов. Если мало двигаться и не заниматься спортом, снижается эластичность сосудов, ухудшается кровообращение, а сердце испытывает дополнительную нагрузку — все это способствует развитию гипертонии», — разъяснила врач.

Демьяновская уточнила, что у людей, которые курят или злоупотребляют алкоголем, происходит повреждение сосудистой стенки, ухудшается работа внутреннего слоя сосудов.

«В этом случае постепенно нарушается процесс регуляции тонуса сосудов: они не могут так же эффективно, как раньше, сокращаться и растягиваться в ответ на сигналы нервной системы или внешние факторы, и риск гипертонии возрастает», — заключила специалист.

17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Главная цель — повышение информированности людей об одном из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы, его возможных серьезных осложнениях, методах профилактики, выявления и лечении, а еще о точных методах измерения артериального давления.