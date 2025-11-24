Врач Сивякова: чтобы пройти диспансеризацию, не нужны симптомы

Нужно регулярно проходить обследования. Диспансеризацию следует проходить 1 раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, а ежегодно — с 40 лет и старше.

«В принципе проверять здоровье желательно хотя бы раз в год. Чаще нужно посещать врача, если есть какие-то риски. Об этом вам тоже расскажут при диспансеризации. Не обязательно быть трудоустроенным, чтобы записаться на бесплатный профилактический осмотр», — сказала врач.

Диспансеризация состоит из двух этапов: профилактический медицинский осмотр и дополнительное обследование для уточнения диагноза, если возникает необходимость.

«Сначала нужно пройти анкетирование, потом у вас измерят давление, сделают необходимые анализы и измерения, исследования. После всего врач на основе данных определит наличие рисков, объяснит, как действовать, если риски существуют, направит к специалистам, если уже выявлено заболевание», — объяснила Сивякова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.

