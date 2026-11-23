Терапевт Чеховской больницы Мухибжон Отабоев рассказал о роли профилактических обследований в раннем выявлении заболеваний. В субботу десятки жителей округа проверили здоровье и получили консультации в единый день диспансеризации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Терапевт стационара отделения терапии Чеховской больницы Мухибжон Отабоев объяснил, почему профилактические обследования нужны даже при отсутствии жалоб.

«Многие заболевания долго развиваются без выраженных симптомов. Диспансеризация помогает оценить основные показатели здоровья и обнаружить отклонения на раннем этапе», — отметил врач.

Обследования позволяют выявить повышенное артериальное и внутриглазное давление, нарушения уровня сахара в крови, вирусные гепатиты и признаки заболеваний, требующие дополнительной диагностики. Раннее выявление проблемы помогает врачу определить дальнейшую тактику и при необходимости назначить лечение.

Диспансеризация проходит в два этапа. Если на первом выявят отклонения, пациента направят на дополнительные обследования или консультацию специалиста. Результаты доступны в личном кабинете на «Госуслугах» или региональном портале «Здоровье». Обсудить их можно на телемедицинской консультации: врач объяснит показатели и при необходимости порекомендует дополнительное обследование или очный прием.

Отдельно Отабоев рассказал об анализе кала на скрытую кровь.

«Это исследование помогает обнаружить следы крови, которые не видны невооруженным глазом, и может использоваться для раннего выявления заболеваний кишечника. В Чеховской больнице этот анализ входит в программу диспансеризации для пациентов старше 40 лет», — уточнил врач.

Следующий единый день диспансеризации состоится 19 декабря. Пройти диагностику основных систем организма можно и в будни в поликлинике по адресу: ул. Гагарина, 37А. Запись доступна по телефону 122, через портал «Здоровье» Московской области, у лечащего врача, через чат-бот «Денис» в мессенджере МАХ или инфомат в поликлинике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.