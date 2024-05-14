Врач Быков предостерег от нанесения репеллента на лицо для защиты от комаров

Не рекомендуется наносить репеллент на лицо из-за возможной раздражающей реакции кожи, попадания в рот, глаза или на слизистую, сообщил РИАМО врач-аллерголог, иммунолог АО «медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сергей Быков.

«Также есть мнение, что ультрафиолетовые лампы эффективно отпугивают комаров. Научные исследования указывают, что этот способ неэффективен», — сказал Быков.

Он объяснил опасность укусов комаров для человека. Это в том числе передача инфекционных заболеваний.

«Комары могут передавать различные инфекционные заболевания, такие как малярия, денге, лихорадка Зика и другие, через свои укусы. У некоторых людей укусы комаров могут вызывать аллергические реакции различной степени тяжести, включая отек, крапивницу, а в редких случаях — анафилактический шок», — рассказал аллерголог.