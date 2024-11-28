Врач Бурнацкая: правило «трех слоев» поможет не замерзнуть зимой

Для зимних прогулок важно подобрать одежду, которая одновременно защитит от холода и позволит телу дышать. Основное правило — трехслойность. Об этом РИАМО рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Первый слой, например термобелье, отводит влагу, второй — свитер или кофта — сохраняет тепло, а третий (куртка) защищает от ветра и осадков», — сказала Бурнацкая.

Она подчеркнула, что не стоит забывать о шапке, так как большая часть тепла уходит именно через голову.

«Помните и о шарфе, который защитит шею и лицо. Обувь должна быть утепленной и противоскользящей. Если вы чувствуете, что начинаете потеть, снимите один из слоев, чтобы избежать перегрева. Прогулки зимой полезны для всех, но необходимо учитывать состояние здоровья и возраст. Детям прогулки на свежем воздухе очень важны, но в мороз нужно быть внимательным и ограничивать их продолжительность», — отметила врач.