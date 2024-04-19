Врач Бурнацкая объяснила, когда человеку противопоказана вакцинация

Вакцинация может быть противопоказана при аллергических реакциях или некоторых иммунодефицитных состояниях, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберг) Светлана Бурнацкая.

«История серьезных аллергических реакций на компоненты вакцины может быть противопоказанием к ее проведению. Также некоторые иммунодефицитные состояния или болезни могут быть противопоказанием для некоторых видов вакцинации. Плюс некоторые вакцины противопоказаны при беременности из-за потенциальных рисков для плода», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что есть и некоторые виды заболеваний, при которых противопоказана вакцинация.

«Противопоказаниями к вакцинации может быть выраженный иммунодефицит, беременность, острая или тяжелая форма течения какого-либо заболевания. У некоторых заболеваний, таких как аутоиммунные состояния или неврологические расстройства, решение о вакцинации требует индивидуального подхода врача», — рассказала терапевт.

Бурнацкая подчеркнула, что перед проведением вакцинации важно консультироваться с врачом.

«Только специалист сможет оценить показания и противопоказания к вакцинации на основе индивидуальных особенностей здоровья пациента и рекомендовать оптимальный график прививок. Безопасность и эффективность вакцинации напрямую зависят от персонализированного подхода и правильного анализа», — резюмировала врач.