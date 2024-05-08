Врач Бурнацкая: комнату нужно убирать не реже 1-2 раз в неделю

Человеку рекомендуется убирать комнату не реже 1-2 раз в неделю, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Это связано с тем, что в ней накапливается бытовая пыль, являющаяся одной из основных причин возникновения аллергии как у детей, так и у взрослых», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что регулярная уборка помогает уменьшить концентрацию аллергенов в домашней пыли.

«Это особенно важно для людей с генетической предрасположенностью к аллергическим заболеваниям. Если в доме есть животные, уборка должна проводиться чаще. Пренебрежение уборкой комнаты может привести к увеличенной концентрации аллергенов в домашней пыли», — разъяснила врач.

По ее словам, это в свою очередь может спровоцировать аллергические реакции, проблемы с дыханием, ринит и другие заболевания, особенно у людей с предрасположенностью к аллергии.

Ежегодно 10 мая все любители чистоты отмечают неофициальный праздник — День чистой комнаты. Он пропагандирует стремление к чистоте в местах проживания людей и побуждает создавать комфортные и хорошие гигиенические условия для жизни.