Врач: «бронхит курильщика» — не вымысел

сегодня в 09:45

Большинство бронхитов в хронической форме могут появляться из-за курения, сообщила РИАМО врач-пульмонолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Лариса Афанасьева.

«Большинство хронических бронхитов развиваются из-за курения. При длительном воздействии никотина и продуктов горения табака идет разрушение ресничек эпителия слизистой бронхов – развивается хроническое воспаление, нарушение транспорта образующейся слизи из бронхов, колонизация бронхов микробами», — сказала Афанасьева.

По словам пульмонолога, некоторые врачи даже в формулировке диагноза пишут «хронический бронхит, ассоциированный с курением».

