Врач: «бронхит курильщика» — не вымысел
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Большинство бронхитов в хронической форме могут появляться из-за курения, сообщила РИАМО врач-пульмонолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Лариса Афанасьева.
«Большинство хронических бронхитов развиваются из-за курения. При длительном воздействии никотина и продуктов горения табака идет разрушение ресничек эпителия слизистой бронхов – развивается хроническое воспаление, нарушение транспорта образующейся слизи из бронхов, колонизация бронхов микробами», — сказала Афанасьева.
По словам пульмонолога, некоторые врачи даже в формулировке диагноза пишут «хронический бронхит, ассоциированный с курением».
