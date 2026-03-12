Врач: ботокс не вызывает деменцию и борется с мигренью

Связывать уколы красоты с деменцией — это классический пример того, как вырванный из контекста научный факт превращается в пугающую легенду. Ботулотоксин типа А работает строго локально, на уровне нервно-мышечного синапса в месте инъекции. Об этом РИАМО сообщил врач-терапевт Максим Лавров.

«Его задача — временно заблокировать выброс ацетилхолина, чтобы мышца перестала сокращаться и расслабилась. Это периферическое действие, молекула токсина слишком крупная и тяжелая, чтобы при внутримышечном введении в косметологических дозах преодолеть гематоэнцефалический барьер и начать массово разрушать нейроны коры головного мозга», — объяснил Лавров.

По словам врача, все панические настроения базируются на единичных экспериментах на грызунах, где действительно фиксировали ретроградный транспорт вещества по нервным волокнам. Но переносить физиологию мыши, получившей ударную дозу, на человека — клинически безграмотно.

«В неврологии мы используем этот препарат уже более тридцати лет для лечения детей с ДЦП, пациентов после инсульта и людей с хронической мигренью. Дозировки там в десятки раз превышают те, что колют вам в лоб от морщин. Если бы ботулотоксин вызывал когнитивные нарушения, мы бы уже столкнулись с эпидемией слабоумия среди этих пациентов, но этого не происходит», — сказал эксперт.

Более того, по словам врача, доказано обратное: коррекция гиперактивных мышц лица, особенно в зоне межбровья, через механизм обратной лицевой связи посылает в мозг сигналы спокойствия, что эффективно используется даже в терапии депрессивных состояний.

«Реальная опасность для вашего здоровья — это не сам препарат, а «серые» косметологи без медицинского образования, которые колют контрафакт в подвалах», — заключил Лавров.

