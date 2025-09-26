Врач: бешенство неизбежно приводит к смерти после появления первых симптомов

Бешенство имеет стопроцентную летальность: спастись можно только при своевременной вакцинации до клинических проявлений, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Клиническая картина бешенства у человека развивается после окончания инкубационного периода вируса и имеет несколько стадий. Продромальная стадия длится 1–3 дня и характеризуется общими симптомами: повышением температуры, болью в месте укуса, которая может ощущаться как зуд или жжение, угнетенным состоянием, бессонницей», – рассказала Демьяновская.

Он добавила, что затем наступает стадия возбуждения, для которой характерна гидрофобия, или водобоязнь, — болезненные спазмы мышц глотки и гортани, возникающие при попытке выпить воду или даже при виде и звуке льющейся жидкости.

«Приступы могут провоцироваться дуновением воздуха или ярким светом. Также отмечается слюнотечение. Больной возбужден, а в некоторых случаях может проявлять агрессию. Спазмы и возбуждение сменяются параличами, что знаменует начало терминальной стадии. Смерть наступает от паралича дыхательного центра», – рассказала врач.

Демьяновская подчеркнула, что бешенство — болезнь со 100% летальностью после появления первых клинических симптомов.

«Все случаи выздоровления, описанные в мировой литературе, редки и связаны с применением экспериментальных протоколов лечения. Единственный доказанный метод спасения жизни — своевременное проведение полного курса антирабической вакцинации до того, как болезнь начинает проявляться. Именно поэтому критически важно незамедлительно обратиться к врачу после любого контакта с подозрительным животным», – заключила специалист.

Всемирный день борьбы против бешенства был учрежден в 2007 году по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства и каждый год отмечается 28 сентября при поддержке различных здравоохранительных организаций. Этот день призван привлечь внимание общественности к проблеме распространения бешенства, а также к последствиям этой смертельной болезни.