Врач Белоусов: употребление пива может улучшить аппетит

Отдельным людям может помочь умеренное употребление пива в расслаблении и улучшении аппетита, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Отдельным людям умеренное употребление пива может помочь в расслаблении и улучшении аппетита, что в свою очередь может способствовать лучшему пищеварению», — рассказал Белоусов.

Некоторые исследования показывают, что умеренное потребление пива, особенно пива с высоким содержанием нефильтрованного ячменя, может иметь благоприятное воздействие на состав кишечной микрофлоры, что важно для здоровья пищеварительной системы, добавил специалист.

«При этом, минусов может быть больше. Алкоголь, содержащийся в пиве, может раздражать слизистую оболочку желудка, что может привести к усилению симптомов гастрита, язвы желудка или рефлюкс-эзофагита», — отметил гастроэнтеролог.

Белоусов уточнил, что умеренное употребление пива обычно не представляет опасности для печени, но увеличенное потребление алкоголя в любом виде может привести к нарушению ее функций и развитию жировой дистрофии.

«Также употребление пива, особенно в больших количествах, может вызвать усиление пищеварительных проблем, таких как вздутие, изжога, рвота и диарея. Некоторые исследования связывают чрезмерное потребление пива с увеличенным риском развития рака кишечника», — заключил специалист.

Ежегодно во вторую субботу июня в России отмечается День пивовара. Он был учрежден в 2003 году для того, чтобы развить в стране культуру потребления пива, поднять престиж профессии пивовара и сформировать в стране традиции пивоварения.